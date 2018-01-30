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Сегодня Трамп впервые выступит перед Конгрессом

Здание Конгресса в Вашингтоне
12:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иммиграционная политика станет центральной темой выступления Трампа. Также будут затронуты экономические реформы и ядерная угроза со стороны КНДР.

Президент США Дональд Трамп впервые выступит перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении страны» и поднимет темы иммиграции, инфраструктуры и новых экономических реформ в стране.

Выступление президента начнется 30 января в 9 часов вечера по местному времени (в 4 утра по Киеву).

Согласно заявлению Белого дома, центральной темой речи Д. Трампа будет иммиграционная политика. Д. Трамп также собирается произнести выдержки из своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе и расскажет Конгрессу о сильном экономическом росте в США.

Ввиду недавних ядерных угроз со стороны Северной Кореи Трамп также уделит внимание вопросу национальной безопасности по принципу «мир через демонстрацию силы».

Американский лидер также может анонсировать новые экономические реформы и планы по развитию инфраструктуры.

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Новости мира, Выступление, Иммиграция, Конгресс, Реформы, США, Трамп.
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