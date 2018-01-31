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СМИ: ФБР получило новый компромат на Трампа

ФБР и Дональд Трамп
00:40 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: ФБР продолжает расследование "российского дела", одним из фигурантов которого является Дональд Трамп.

В распоряжении ФБР, которое ведет расследование относительно возможного сговора команды Дональда Трампа с россиянами, оказалось еще одно досье, где содержатся некоторые факты из документа бывшего британского шпиона Кристофера Стила.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

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Второе досье подготовил Коди Ширер, спорный политический активист и бывший журналист, который был близким к Белому дому Клинтона в 1990-х годах.

В отличие от Стила, Ширер не имеет опыта в шпионаже, и его досье поначалу воспринимали скептически, хотя бы потому, что он поделился им с некоторыми СМИ перед выборами.

Однако, изданию The Guardian сообщили, что ФБР продолжает изучать детали досье Ширера в рамках расследования.

Один источник, знакомый с расследование, заявило, что тот факт, что ФБР все еще работает над ним, позволяет предположить, что следователи серьезно рассматривают некоторые его аспекты.

Сообщается, что документ Ширера был предоставлен ФБР еще в октябре 2016 года. По данным различных источников, его передал бывший британский шпион Стил.

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В двух досье, Стила и Ширера, говорится, что Дональд Трамп во время поездки в Москву в 2013 году принимал участие в развратных действиях в пятизвездочном отеле. Досье Ширера ссылается на неназванный источник в ФСБ России.

The Guardian отмечает, что не может проверить ни одно из утверждений.

Напомним, 10 января 2017 года телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные Бараку Обаме и еще тогда избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что русские имеют компрометирующую информацию о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

Впоследствии СМИ сообщили, что автором компрометирующего досье на Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.

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Новости мира, Дональд Трамп, Коди Ширер, Компромат, Кристофер Стил, Новости США, США, ФБР.
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