СМИ: ФБР получило новый компромат на Трампа

В распоряжении ФБР, которое ведет расследование относительно возможного сговора команды Дональда Трампа с россиянами, оказалось еще одно досье, где содержатся некоторые факты из документа бывшего британского шпиона Кристофера Стила.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

Второе досье подготовил Коди Ширер, спорный политический активист и бывший журналист, который был близким к Белому дому Клинтона в 1990-х годах.

В отличие от Стила, Ширер не имеет опыта в шпионаже, и его досье поначалу воспринимали скептически, хотя бы потому, что он поделился им с некоторыми СМИ перед выборами.

Однако, изданию The Guardian сообщили, что ФБР продолжает изучать детали досье Ширера в рамках расследования.

Один источник, знакомый с расследование, заявило, что тот факт, что ФБР все еще работает над ним, позволяет предположить, что следователи серьезно рассматривают некоторые его аспекты.

Сообщается, что документ Ширера был предоставлен ФБР еще в октябре 2016 года. По данным различных источников, его передал бывший британский шпион Стил.

В двух досье, Стила и Ширера, говорится, что Дональд Трамп во время поездки в Москву в 2013 году принимал участие в развратных действиях в пятизвездочном отеле. Досье Ширера ссылается на неназванный источник в ФСБ России.

The Guardian отмечает, что не может проверить ни одно из утверждений.

Напомним, 10 января 2017 года телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные Бараку Обаме и еще тогда избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что русские имеют компрометирующую информацию о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

Впоследствии СМИ сообщили, что автором компрометирующего досье на Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.