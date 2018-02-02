Заместитель госсекретаря США уходит в отставку

Карьерный американский дипломат, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, которого называют "ходячей энциклопедией", Томас Шеннон объявил о решении уйти из Госдепа на пенсию после 35 лет безупречной службы.

Об этом он заявил в четверг в интервью американским СМИ, в том числе телеканала CNN.

"Я решил, что пора отдохнуть, - отметил заместитель министра. - Тридцать пять лет – это долгое время, и я завершил красивый бой".

Увольнение Шеннона, несомненно, станет ударом для Государственного департамента, особенно для иностранных представительств, которые видели в нем последовательность американской политики в период бурного становления Госдепа в первый год президентства Трампа.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, со своей стороны, выразил в связи с отставкой опытного заместителя. Он подчеркнул, что Томас Шеннон видел каждую ситуацию с разных углов одновременно.

"Тридцать пять лет опыта – этого не заменишь за одну ночь", - отметил Тиллерсон.

Напомним: внешнеполитическое ведомство США в течение первого года работы новой администрации столкнулось с массовым увольнением опытных дипломатов высокого ранга в связи с политикой недооцененности и сокращения дипломатической службы.

Однако сам Шеннон отметил, что принял решение для того, чтобы уделить внимание семье и определить новое направление занятий в дальнейшей жизни.