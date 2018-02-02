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Пентагон: США продолжат военные полеты над Черным морем

Пентагон
00:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Википедия

Новости мира: Кеннет Маккензи прокомментировал заявление минобороны России, которое обвинило США в слишком близком присутствии возле Крымского полуострова.

Несмотря на позицию России против присутствия американской авиации в Черном море, военные самолеты США не будут прекращать выполнение боевых задач в этом регионе.

С таким заявлением выступил в четверг во время брифинга в Пентагоне руководитель секретариата объединенного штаба американских вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Итак, мы осуществляем полеты в международном воздушном пространстве в международном воздушном пространстве Черного моря. Мы имеем полное право (по международному законодательству – ред.) присутствовать там. Эти полеты продолжатся", - подчеркнул генерал.

Таким образом, он прокомментировал заявление минобороны России, которое обвинило США в слишком близком присутствии возле Крымского полуострова.

"Со стороны россиян это были опасные и непрофессиональные действия", - отметил представитель американского военного командования.

РФ рекомендует Пентагону не проводить воздушные разведки у Крыма

Как сообщалось, в понедельник российский истребитель Су-27 совершил перехват американского самолета Р-3 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

По информации Пентагона, во время маневра Су-27 пролетел на расстоянии полтора метра от американского судна и пересек траекторию его полета. Продолжительность перехвата длилась два часа сорок минут, сообщили в Шестом флоте ВМС США.

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Новости мира, Военные полеты над Черным морем, Кеннет Маккензи, Пентагон, Россия, США.
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