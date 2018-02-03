Конгресс сообщил о нарушениях со стороны ФБР в расследовании "российского дела"

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в пятницу опубликовал меморандум, содержащий информацию о превышении полномочий сотрудниками ФБР в расследовании "вмешательства РФ" в выборы в США.

В документе, распространённом комитетом по разведке, говорится, что обнаруженные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году - в период предвыборной гонки в стране.

Речь идет, в частности, об использовании сотрудниками спецслужбы так называемой программы слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу одобрил публикацию секретного меморандума.

"Я думаю, что происходящее в нашей стране - это позор", - сказал президент, общаясь с журналистами на эту тему.

Ранее на этой неделе конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке Палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими под руководством председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса на основании документов ФБР и министерства юстиции США.

При этом члены Демократической партии не раз заявляли, что, проголосовав за публикацию меморандума, республиканцы подвергли риску национальную безопасность США. Руководство ФБР, со своей стороны, также выразило беспокойство в связи с планами республиканцев обнародовать секретный меморандум о предполагаемом превышении полномочий сотрудниками ведомства.