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В США разоблачили группировку хакеров, созданную украинцем

Хакер
02:39 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Международная преступная организация похитила более 530 миллионов долларов.

Правоохранительные органы США прекратили деятельность созданной украинцем сети киберпреступников Infraud.

Об этом 7 февраля сообщили в Минюсте США, передает Украинская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Американское ведомство отмечает, что эту группировку в 2010 году создал украинец Святослав Бондаренко.

Группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust" ( "Мы верим в мошенничество" - ред).

Сообщается, что злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая незаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе те, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам.

Следователи считают, что члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллиона кредитных карт и банковских счетов.

"За время существования сети преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов", - говорится в заявлении Минюста США.

Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке 36 человек.

13 членов кибербанды уже арестовали. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Италии, Франции, Косово, Сербии и Албании.

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Новости мира, Киберпреступники, Минюст США, Святослав Бондаренко, США.
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