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После обвинений в насилии уволился Глава секретариата Белого дома

Белый дом
14:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Глава секретариата Белого дома уволился после обвинений в домашнем насилии.

Председатель секретариата Белого дома Роб Портер ушел в отставку после обвинений в избиениях, которые выдвинули две его бывшие супруги.

Президент США Дональд Трамп тем не менее отметил хорошую работу Портера.

Об этом сообщает Reuters.

"Он говорит, что не виновен. Я думаю, вы должны это запомнить. Вчера он говорил очень убедительно о своей невиновности", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете 9 февраля.

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Отмечается, что Трамп не выразил сочувствия двум женщинам и поддержал Портера. В то же время президент отметил, что узнал об этих утверждениях недавно, и они его "удивили".

"Мы, конечно, желаем успехов (Портеру - ред.). Это, очевидно, трудное время для него, и он сделал очень хорошую работу в Белом доме. Мы надеемся, что в будующем у него будет прекрасная карьера", - добавил Трамп.

Как сообщают СМИ, Портер решил уйти в отставку после того, как британская газета Daily Mail опубликовала фотографию его первой жены Колби Холдернес с синяком под глазом: женщина утверждает, что Портер избил ее в 2005 году, во время медового месяца в Италии.

Холдернес и вторая жена Дженни Уиллоби рассказывают о том, что постоянная агрессия и насилие со стороны Портера стали причиной их разводов.

Сам Портер отвергает все обвинения.

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Новости мира, Белый дом, Глава секретариата Белого дома, Дональд Трамп, Роб Портер, США.
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