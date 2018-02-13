Трамп представил стратегию реформ инфраструктуры США на $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп официально представил анонсированную ранее инициативу по масштабной инфраструктурной реформе, которая предусматривает привлечение $1,5 трлн инвестиций в течение следующих 10-ти лет.

"Для того, чтобы помочь всем американцам построить лучшее будущее, я прошу быстрых действий Конгресса относительно инфраструктурного проекта, который будет стимулировать по крайней мере $1,5 трлн на новые инвестиции в течение следующих десяти лет; сократит процесс одобрения проектов до двух лет и меньше; решит нерешенные проблемы сельской инфраструктуры; улучшит возможности государственной и местной власти и научит хорошим навыкам американскую рабочую силу будущего", - отмечается в документе.

При этом говорится, что глава Белого дома намерен реализовывать свою инициативу во взаимодействии с офисами губернаторов, мэров, федеральных агентств, государственных и местных органов власти, Конгрессом США, промышленным комплексом и обычными американцами. Он пояснил, что реформы нацелены на реконструкцию и развитие дорог, мостов, аэропортов, а также водопроводов, водных ресурсов, энергетической инфраструктуры, сетей сельского сообщения.

Трамп отметил, что этот документ служит лишь "дорожной картой" для Конгресса, чтобы принять наиболее масштабный инфраструктурный законопроект. По его убеждению, предложенные реформы позволят увеличить конкурентоспособность экономики, сократят расходы на оплату товаров и услуг для обычных семей в США.

Кроме этого, президент США также предложил $200 млрд в бюджетном запросе Конгресса в 2019 финансовый год. Планируется, что часть этих средств пойдет на программы стимулирования местных органов власти, которые также будут инвестировать в реализацию инфраструктурных проектов в Соединенных Штатах.