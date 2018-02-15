Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде
Новости мира: Шериф подтвердил гибель 17 человек в результате стрельбы в американской школе во Флориде.
17 человек стали жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида, сообщил шериф округа Брауард Скотт Израиль.
"Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.
По словам С.Израиля, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.
Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николаус Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Н.Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.
В школе Флориды произошла стрельба: есть раненые
Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщил, что как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы.
Офис шерифа округа Брауард сообщал, что 14 были госпитализированы.
По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка).