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Новости: Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде
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Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде

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Место происшествия
02:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Шериф подтвердил гибель 17 человек в результате стрельбы в американской школе во Флориде.

17 человек стали жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида, сообщил шериф округа Брауард Скотт Израиль.

"Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.

По словам С.Израиля, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николаус Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Н.Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

В школе Флориды произошла стрельба: есть раненые

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщил, что как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы.

Офис шерифа округа Брауард сообщал, что 14 были госпитализированы.

По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка).

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Новости мира, Парклэнд, Стрельба, Стрельба в школе, США, Флорида, Шериф Скотт Израиль, Школа.
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