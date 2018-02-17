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Российские тролли разжигают тему оружия после стрельбы во Флориде
02:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Российские тролли разжигают тему оружия в США после трагедии во Флориде.

После стрельбы в школе во Флориде американский Twitter переполнился сообщениями от ботов, которых ассоциируют с российскими кампаниями влияния, на очень контроверсионную тему в Соединенных Штатах - свободного обращения оружия.

Об этом пишет в пятницу американское влиятельное издание The Hill.

"Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в сети Twitter появился всплеск сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия", - отмечается в публикации.

Подобные инциденты с массовыми убийствами, последний из которых случился в среду, часто вызывают активные дискуссии в США о контроле над оружием, которые издание называет "кардинально противоречивой политической проблемой" в США. Российская информационная кампания в соцсетях лишь разжигает эту тему.

В качестве доказательства отмечается, что веб-сайт Hamilton 68, который отслеживает заметки в Twitter, связанные с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хеш-тегов и тем, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападавшего - Nikolas.

Другой веб-сайт, Botcheck.me, который обнаруживает политических и пропагандистских ботов, отмечает, что наиболее популярные двухсловные фразы (кроме "президент Трамп"), которые начали появляться на следующий день после стрельбы, имели в виду именно инцидент во Флориде.

При этом установлено, что некоторые операторы ботов создают хеш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попробовать влезть в разговор и обострить его.

Как сообщалось, в среду в старшей школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида) случилась стрельба. Полиция официально сообщила о 17 погибших и несколько десятков раненых. Нападавшим оказался 19-летний Николас Круз, который раньше учился в этой школе и был исключен из-за поведения. Стрельба в очередной раз подняла серьезные споры о необходимости ограничения свободного обращения оружия в Соединенных Штатах.

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Новости мира, Twitter, РФ, Стрельба в школе, США, Тролли, Флорида.
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