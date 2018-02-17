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В США не сомневаются в доказательствах вмешательства РФ в выборы

ФБР
15:37 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Доказательства вмешательства РФ в выборы США не подлежат сомнению.

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что доказательства вмешательства России в американские выборы 2016 года не подлежат сомнению.

Об этом он заявил перед международной аудиторией на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Associated Press.

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Макмастер отвечал на вопрос российского делегата, вскоре после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на той же сцене.

Ссылаясь на обвинительное заключение в отношении 13 россиян, Макмастер сказал: "с обвинительным заключением ФБР, доказательства (вмешательства РФ - Ред.) неопровержимые".

"Мы бы не против иметь диалог с кибер-вопросов, если бы Россия была искренней в свертывании своей сложной формы шпионажа", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества США и России в этой сфере.

Сообщается, что Лавров, несколько минут ранее, отверг эти обвинения, назвав их "просто болтовней".

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Новости мира, Вмешательство в выборы США, Выборы в США, Герберт Макмастер, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция, РФ, Сергей Лавров, Советник президента США.
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