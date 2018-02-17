В США не сомневаются в доказательствах вмешательства РФ в выборы

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что доказательства вмешательства России в американские выборы 2016 года не подлежат сомнению.

Об этом он заявил перед международной аудиторией на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Associated Press.

Макмастер отвечал на вопрос российского делегата, вскоре после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на той же сцене.

Ссылаясь на обвинительное заключение в отношении 13 россиян, Макмастер сказал: "с обвинительным заключением ФБР, доказательства (вмешательства РФ - Ред.) неопровержимые".

"Мы бы не против иметь диалог с кибер-вопросов, если бы Россия была искренней в свертывании своей сложной формы шпионажа", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества США и России в этой сфере.

Сообщается, что Лавров, несколько минут ранее, отверг эти обвинения, назвав их "просто болтовней".