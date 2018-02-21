США расширили список международных террористов особой категории

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список международных террористов представителя группировки "Защитники Ислама" Ансарула Ислама.

Об этом говорится в официальном сообщении федерального учреждения, распространенном во вторник.

В документе отмечается, что Ансарул Ислам (с разными интерпретациями его имени и фамилии), место пребывания которого связывают с несколькими регионами Мали и Буркина-Фасо, внесен в перечень особой категории международных террористов.

Список особой категории (SDN list) охватывает как физические, так и юридические лица. В него входят отдельные люди, субъекты, организации и группировки, в том числе террористы и торговцы наркотиками.

Если эти лица появляются в списке SDN, их активы сразу блокируются, они не могут проводить международных транзакций (большинство которых проходят через американскую банковскую систему), а третьим лицам запрещается иметь с ними дела под угрозой санкций со стороны США.