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США расширили список международных террористов особой категории

Минфин США
02:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В список входят отдельные люди, субъекты, организации и группировки, в том числе террористы и торговцы наркотиками.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список международных террористов представителя группировки "Защитники Ислама" Ансарула Ислама.

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Об этом говорится в официальном сообщении федерального учреждения, распространенном во вторник.

В документе отмечается, что Ансарул Ислам (с разными интерпретациями его имени и фамилии), место пребывания которого связывают с несколькими регионами Мали и Буркина-Фасо, внесен в перечень особой категории международных террористов.

Список особой категории (SDN list) охватывает как физические, так и юридические лица. В него входят отдельные люди, субъекты, организации и группировки, в том числе террористы и торговцы наркотиками.

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Если эти лица появляются в списке SDN, их активы сразу блокируются, они не могут проводить международных транзакций (большинство которых проходят через американскую банковскую систему), а третьим лицам запрещается иметь с ними дела под угрозой санкций со стороны США.

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Новости мира, Ансарул Ислам, Защитники Ислама, Минфин США, Новости США, США, Терроризм, Черный список.
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