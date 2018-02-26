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Бывшая первая леди США будет продавать свои мемуары на 24 языках

Мишель и Барк Обама с дочерью
16:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Бывшая первая леди США Мишель Обама выпустит мемуары о своей жизни с детства до наших дней под названием "Становление", книга выйдет на 24 языках во всем мире.

Мемуары бывшей американской первой леди Мишель Обамы появятся в магазинах в ноябре этого года. Об этом сообщает The Guardian.

"Книга имеет название "Становление" и выйдет 13 ноября во всем мире на 24 языках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мемуарах Обама описала свою жизнь от детства в Чикаго до наших дней.

По слухам, компания заплатила за право на публикацию 65 млн долларов. Стоимость книги составит 32,5 долларов в бумажной версии и около 15 долларов - в электронной.

Рейтинг популярности Трампа значительно снизился

Мишель Обама рассказала, что работа над книгой была для нее "глубоко личным опытом" и она надеется, что вдохновит других найти смелость стать тем, кем они хотят стать.

Мишель Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж демократ Барак Обама занимал пост президента США.

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Новости мира, Мемуары, Мишель Обама, Название "Становление", Описание жизни.
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