Госдеп почтил память Бориса Немцова

Соединенные Штаты считают Бориса Немцова последователем идей тяжелой борьбы за установление демократии в РФ и призывают Москву выполнить международные обязательства по обеспечению основных прав и свобод граждан в России.

Соответствующее заявление распространил в понедельник офис пресс-секретаря Государственного департамента США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Три года назад лидер оппозиции Борис Немцов был убит непосредственно вблизи Кремля. Как ведущий деятель российского демократического движения, бывший губернатор области в России, министр энергетики, а также вице-премьер-министр, Борис Немцов посвятил свою жизнь государственной службе, а также стремлению сделать Россию более свободной и богатой", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

В Вашингтоне призвали российское руководство "придерживаться своих обязательств в отношении поощрения и защиты всеобщих прав человека, включая свободу выражения мнений, мирных собраний и свободу объединений".

Вместе с тем, американская сторона призвала Кремль "обеспечить, чтобы все, кто был причастен к этому преступлению, включая организаторов и тех, кто отдавал приказ, были привлечены к ответственности".