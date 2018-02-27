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Госдеп почтил память Бориса Немцова

Борис Немцов
04:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: в Госдепе подчеркнули, что память о Немцове "продолжает вдохновлять русский народ и многих других людей по всему миру приобщаться к тяжелой борьбе".

Соединенные Штаты считают Бориса Немцова последователем идей тяжелой борьбы за установление демократии в РФ и призывают Москву выполнить международные обязательства по обеспечению основных прав и свобод граждан в России.

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Соответствующее заявление распространил в понедельник офис пресс-секретаря Государственного департамента США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Три года назад лидер оппозиции Борис Немцов был убит непосредственно вблизи Кремля. Как ведущий деятель российского демократического движения, бывший губернатор области в России, министр энергетики, а также вице-премьер-министр, Борис Немцов посвятил свою жизнь государственной службе, а также стремлению сделать Россию более свободной и богатой", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США. 

В Вашингтоне призвали российское руководство "придерживаться своих обязательств в отношении поощрения и защиты всеобщих прав человека, включая свободу выражения мнений, мирных собраний и свободу объединений".

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Вместе с тем, американская сторона призвала Кремль "обеспечить, чтобы все, кто был причастен к этому преступлению, включая организаторов и тех, кто отдавал приказ, были привлечены к ответственности".

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Новости мира, Борис Немцов, Госдеп, Новости США, Россия, США, Убийство Немцова.
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