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Манафорт предстанет перед судом в сентябре

Пол Манафорт
04:08 Сегодня Телеграф

Новости мира: Судебное разбирательство в отношении Пола Манафорта начнется 17 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия.

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новому обвинительному заключению расследования вмешательства России в выборы в США и предстанет перед судом в сентябре.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что суд будет длиться несколько недель и может проходить на фоне промежуточных выборов в ноябре – "делая заголовки в то время, когда республиканцы борются за сохранение своего большинства в Палате представителей США и Сенате".

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также предъявлены давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Как сообщает The Washington Post, с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Как сообщалось, Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".

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Новости мира, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Россия, Суд, США.
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