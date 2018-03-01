Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома" Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома"
Новости: Климкин: "Газпром" опустился до уровня "наперсточников" Климкин: "Газпром" опустился до уровня "наперсточников"
Новости: Врач назвал сроки восстановления Неймара Врач назвал сроки восстановления Неймара
Новости: Оскар 2018: как проходит процесс определения обладателей премии Оскар 2018: как проходит процесс определения обладателей премии
X

Командующий ядерными силами США о ядерной опасности со стороны РФ

США и РФ
17:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Командующий ядерными силами США назвал Россию первостепенной угрозой Соединенным Штатам.

"Россия является самой значительной угрозой, потому что в данный момент только она угрожает самому существованию нашей страны. Поэтому нам нужно посмотреть на это с такой перспективы", - заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает Голос Америки.

В России испытали новую ракету с ядерным двигателем

Также генерал отметил, что Россия, Китай и Северная Корея представляют угрозы разного характера, которые развиваются разными темпами, но Соединенным Штатам приходится работать со всеми этими угрозами одновременно.

"Нельзя говорить о единообразной ситуации, но, как страна, мы по-прежнему пытаемся выработать единообразный ответ, хотя это так не работает", – заявил командующий Хайтен о противостоянии угрозам со стороны трех главных противников Америки.

Пентагон запросил бюджет в $686 млрд, один из крупнейших в американской истории, с акцентом на нейтрализацию возникающих угроз со стороны России и Китая.

Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать слова Хайтена.

"Корейская проблема отличается от китайской проблемы и от российской проблемы. Все, что мы делаем в отношении Кореи, отражается на Китае. Все, что мы делаем с Китаем, отражается на России. Все, что мы делаем с Россией, отражается на всех остальных", – сказал Хайтен.

США совершили разведку у берегов оккупированного Крыма

"Мне хотелось бы видеть в них друзей и партнеров, но когда появляется оружие, которое явно создано с расчетом на вас, то как у офицера и командующего войсками у меня нет выбора. Мне нужно понять, как противостоять этим угрозам, и я вижу в них угрозы", – продолжил глава Стратегического командования. Северная Корея, будучи единственной страной, которая в этом столетии проводит ядерные испытания, представляет угрозу особого рода, сказал Хайтен.

"Думаю, Корея является самой неопределенной угрозой и самой большой угрозой в краткосрочном плане, потому что мы не знаем наверняка, как будет разворачиваться ситуация в этом году, – сказал генерал. – Похоже, что прямо сейчас на полуострове происходят позитивные вещи, но нам придется подождать и посмотреть, как все будет развиваться после завершения Олимпиады".

Командующий также коснулся угрозы потенциальной войны с Северной Кореей.

"Любой человек, который носит форму, не хочет войны. Мы не хотим войны на этом полуострове, – сказал он. – Если вы там были, то и вы знаете, что не хотите идти по этому пути".

Джон Хайтен также отметил, что Китай, ближайший союзник Пхеньяна, представляет уникальную угрозу для США, поскольку темпы развития его космических систем и боевого потенциала опережают российские и северокорейские.

"Если говорить о темпах, то никто в мире не движется быстрее, чем Китай. Китай – это тот противник, который движется быстрее других, – сказал он. – Они быстрее всех развиваются в космосе, они быстрее всех развиваются в плане гиперзвуковых систем, они по-прежнему отстают от США в большинстве категорий, но они двигаются быстро".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Китай, КНДР, РФ, США, Ядерное оружие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Зятю Трампа ограничили доступ к госсекретам Boeing даст Трампу скидку на "борт №1" Возрастной ценз на покупку оружия в США не ограничили

Последние новости

Смолий: Назначения главы НБУ не связано с траншем от МВФ Луценко: За два месяца задержано 1682 коррупционера Беларусь пообещала ответить России на запрет ввоза молока
Сегодня читают
01 Аварии, застрявшие поезда и отмена авиарейсов: Украину заметает снегом
02 В Швеции нашли человеческие черепа, насаженные на колья
03 Каталония отказалась подтвердить провозглашение независимости
04 Порошенко прокомментировал принятия закона об Антикоррупционном суде
05 Нафтогаз выиграл исторический спор с Газпромом
Новости сегодня
17:48 Министерство финансов Украины предоставило информацию о погашении 80% долга
17:45 Пакьяо не выйдет на ринг в андеркарде боя Хорн - Кроуфорд
17:42 "Укрпочта" предупредила о задержке почты из-за погодных условий
17:33 В Африн отправили гумконвой
17:31 Шарлиз Терон не хочет сниматься в "Бондиане" из-за своего возраста
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НБУ снова повысил учетную ставку НБУ снова повысил учетную ставку
Новости: В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины
Новости: Золотовалютные резервы Украины выросли Золотовалютные резервы Украины выросли
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 3-4 марта Афиша интересных событий в Украине на 3-4 марта
Добавить комментарий
0