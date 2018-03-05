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Россию обвинили в невыполнении резолюции ООН по прекращению огня в Сирии
Новости мира: Режим Асада наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН.
В Белом доме потребовали от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН, говорится в заявлении администрации США.
"Режим (президента Сирии Башара) Асада наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении Белого дома.
Администрация США призывает "прекратить боевые действия" в Восточной Гуте и вокруг нее, а также разрешить "беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем неповинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении". Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что операция против террористов в Восточной Гуте продолжится.
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