Россию обвинили в невыполнении резолюции ООН по прекращению огня в Сирии

В Белом доме потребовали от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН, говорится в заявлении администрации США.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США призывает "прекратить боевые действия" в Восточной Гуте и вокруг нее, а также разрешить "беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем неповинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении". Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что операция против террористов в Восточной Гуте продолжится.