США ввели новые санкции против Северной Кореи

Официальный Вашингтон объявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи за убийство режимом Ким Чен Нама в другой стране с применением боевого химического оружия.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, обнародованном во вторник.

"22 февраля 2018 года Соединенные Штаты определили ... что правительство Северной Кореи применило боевой реагент VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур", - отмечается в заявлении.

В этой связи Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи, в дополнение к введенных ранее ограничений.

"Санкции вступили в силу после публикации этого решения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", - подчеркнули в Госдепартаменте США.

Как отмечается в документе, "Соединенные Штаты решительно осуждают использование химического оружия для совершения убийств".

В Вашингтоне назвали применение боевых реагентов "проявлением неуважения" к универсальных международных норм. Кроме того, в США подчеркнули, что это "также демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить терпеть любое развитие программ КНДР относительно оружия массового уничтожения".