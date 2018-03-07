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США ввели новые санкции против Северной Кореи

КНДР
05:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против КНДР из-за использования химического оружия.

Официальный Вашингтон объявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи за убийство режимом Ким Чен Нама в другой стране с применением боевого химического оружия.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, обнародованном во вторник.

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"22 февраля 2018 года Соединенные Штаты определили ... что правительство Северной Кореи применило боевой реагент VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур", - отмечается в заявлении.

В этой связи Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи, в дополнение к введенных ранее ограничений.

"Санкции вступили в силу после публикации этого решения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", - подчеркнули в Госдепартаменте США.

Как отмечается в документе, "Соединенные Штаты решительно осуждают использование химического оружия для совершения убийств".

В Вашингтоне назвали применение боевых реагентов "проявлением неуважения" к универсальных международных норм. Кроме того, в США подчеркнули, что это "также демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить терпеть любое развитие программ КНДР относительно оружия массового уничтожения".

 

 

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Новости мира, КНДР, Новости КНДР, Новости США, Санкции, Северная Корея, США, Химоружие.
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