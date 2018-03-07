США ввели новые санкции против Северной Кореи
Новости мира: Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против КНДР из-за использования химического оружия.
Официальный Вашингтон объявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи за убийство режимом Ким Чен Нама в другой стране с применением боевого химического оружия.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, обнародованном во вторник.
"22 февраля 2018 года Соединенные Штаты определили ... что правительство Северной Кореи применило боевой реагент VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур", - отмечается в заявлении.
В этой связи Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи, в дополнение к введенных ранее ограничений.
"Санкции вступили в силу после публикации этого решения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", - подчеркнули в Госдепартаменте США.
Как отмечается в документе, "Соединенные Штаты решительно осуждают использование химического оружия для совершения убийств".
В Вашингтоне назвали применение боевых реагентов "проявлением неуважения" к универсальных международных норм. Кроме того, в США подчеркнули, что это "также демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить терпеть любое развитие программ КНДР относительно оружия массового уничтожения".