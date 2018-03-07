Главный экономический советник Трампа покидает Белый дом

Главный экономический советник президента США Гэри Кон уходит из администрации после того, как инициатива Трампа относительно повышения пошлин на импорт стали и алюминия осталась на повестке дня, несмотря на рекомендации экономистов не делать этого.

Об этом сообщило во вторник центральное американское издание The New York Times.

"Ведущий экономический советник президента Трампа Гэри Кон заявил во вторник, что подает в отставку", - сообщило издание.

Как уверяют чиновники в Белом доме, отставка Кона, возглавляющего Национальный экономический совет, не имеет никаких причин, которые могли бы заставить его принять такое решение. Однако, как замечает издание, Кон покидает Белый дом после неудачного противостояния плану президента ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. На прошлой неделе Гэри Кон предупреждал, что уйдет в отставку, если президент не откажется от своей идеи ввести повышенные тарифы на импорт металлов.

Сам глава Белого дома уже отреагировал на увольнение своего помощника.

"Гэри был моим ведущим экономическим советником и сделал замечательную работу, чтобы направить наш порядок дня, помогая обеспечить исторические сокращение налогов и реформы и снова запустить нашу экономику", - цитирует издание президента США.

Как ожидается, Кон оставит администрацию в течение ближайших недель. Таким образом, он пополнит внушительный список чиновников высшего звена, которые в последнее время покинули кабинет президента Трампа.