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Пентагон: Россия и Китай остаются главной угрозой нацбезопасности США

Флаг США
06:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: Джон Руд убежден, что эти угрозы, будут лишь возрастать, в связи с этим США и их союзники должны наращивать ассигнования на военные нужды.

Заместитель министра обороны США Джон Руд навал Россию и Китай главной и растущей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Россия и Китай предпринимают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на изменение существующих государственных границ. Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнеров", - заявил он на слушаниях в конгрессе.

Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДСНВ). В качестве примера он привел заявления российского президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию о разработках новых систем вооружений, которые "разочаровали" Вашингтон, хотя и не стали для него "неожиданными".

В тоже время Дж.Руд отметил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая.

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Новости мира, Джон Руд, Китай, Пентагон, Россия, США.
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