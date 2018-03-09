Манафорт отрицает свою вину по новым обвинениям

Бывший высокопоставленный чиновник, фигурант расследования относительно вмешательства России в выборы президента США Пол Манафорт не признал себя виновным по другому уголовному делу, возбужденному против него офисом спецпрокурора Мюллера.

Заседание состоялось в четверг, сообщило американское центральное издание The Washington Post.

"Бывший менеджер президентской кампании Президента Трампа не признал себя виновным в обвинениях относительно налогового мошенничества в федеральном суде штата Вирджиния в четверг, где он предстал перед судьей по другому уголовному делу, которое возбудил специальный прокурор, который расследует вмешательство России в выборы 2016 года", - отмечает издание.

Слушания состоялись в окружном суде города Александрия (близ Вашингтона – ред.). Судья утвердил решение оставить Манафорта под домашним арестом в качестве меры пресечения, а также продолжать носить электронный браслет.

Судебное разбирательство по суду присяжных по делу против Манафорта запланировано на 10 июля. Ожидается, что процесс продлится от восьми до десяти дней, причем присяжные заслушают 20-25 свидетелей.

Пол Манафорт также не признал себя виновным в другом процессе, который ведет федеральный суд в Вашингтоне. Судебное заседание по этому делу назначено на 17 сентября.

Адвокаты Манафорта пытаются убедить суд, что спецпрокурор Роберт Мюллер не имел полномочий возбуждать дело против бывшего менеджера кампании Трампа с такими формулировками, и таким образом строить свою защиту.