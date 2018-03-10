Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Кабмине сообщили, как Украина спасла транзит во время газового кризиса В Кабмине сообщили, как Украина спасла транзит во время газового кризиса
Новости: Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар
Новости: Людмила Ляшенко завоевала первую для Украины медаль на Паралимпиаде-2018 Ляшенко завоевала первую для Украины медаль на Паралимпиаде-2018
Новости: "Лига смеха" 4 сезон 2 выпуск: определились все участники сезона (Видео) "Лига смеха" 4 сезон 2 выпуск: определились все участники сезона (Видео)
X

У Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследования Мюллера

Дональд Трамп
07:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Юридическая команда президента США хочет ограничить во времени расследование возможных связей президентской кампании Дональда Трампа с россиянами.

Команда адвокатов главы Белого дома хочет нажать на спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы ограничить во времени его расследование возможных связей президентской кампании Дональда Трампа с россиянами взамен на его общение со следствием. Об этом сообщило в пятницу американское центральное издание The Washington Post.

"Юридическая команда президента хочет довести до господина Мюллера, что (президент – прим. ред.) Трамп согласится на собеседование при условии соблюдения многих факторов, в том числе, что специальный прокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, что касается самого Трампа", - отмечается в публикации.

Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования, пишет издание со ссылкой на источники, осведомленные в деле.

США назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Еще одним условием предполагается сужение объема и тематики вопросов к президенту со стороны команды Мюллера. У Трампа, в частности, хотят, чтобы вопросы касались только решения президента относительно увольнения бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет газета.

При этом отмечается, что Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. "Он (спецпрокурор Мюллер – прим. ред.) имеет право так сделать", - отмечает издание.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер возглавляет расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Ограничение во времени, Президентская кампания, Расследование, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Пентагон: Подлодки США могут уничтожить Россию Снежный шторм накрыл штат Нью-Джерси Трамп обещает проявить гибкость

Последние новости

Дочь Умы Турман снимется в сериале "Очень странные дела" Забавное настроение с утра: смешные анекдоты 10 марта Венгер - о критике со стороны болельщиков "Арсенала"
Сегодня читают
01 Экс-чемпион WBA: Александр Усик выиграет Суперсерию (Видео)
02 Гармаш прокомментировал свое удаление в игре с "Лацио"
03 Представитель Украины при СЕ прогнозирует отставку Президента ПАСЕ
04 Гвардиола оштрафован на внушительную сумму
05 Чемпионат Турции: "Аланьяспор" сенсационно разгромил "Башакшехир"
Новости сегодня
08:08 Защитник "Ливерпуля": "МЮ", наверное, будет играть на ничью
08:04 Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах
07:50 Украинка Костюк вышла в финал турнира ITF в Чжухае
07:48 Рози Хантингтон-Уайтли показала в Instagram снимок, сделанный во время беременности
07:41 Штаб АТО: За сутки погиб один военный и один получил ранение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США: конфликт на Донбассе развязала именно Россия США: конфликт на Донбассе развязала именно Россия
Новости: Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире
Новости: США назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном США назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Новости: Рецепт дня: картофель в беконе с грибами Рецепт дня: картофель в беконе с грибами
Добавить комментарий
0