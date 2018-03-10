У Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследования Мюллера

Команда адвокатов главы Белого дома хочет нажать на спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы ограничить во времени его расследование возможных связей президентской кампании Дональда Трампа с россиянами взамен на его общение со следствием. Об этом сообщило в пятницу американское центральное издание The Washington Post.

"Юридическая команда президента хочет довести до господина Мюллера, что (президент – прим. ред.) Трамп согласится на собеседование при условии соблюдения многих факторов, в том числе, что специальный прокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, что касается самого Трампа", - отмечается в публикации.

Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования, пишет издание со ссылкой на источники, осведомленные в деле.

Еще одним условием предполагается сужение объема и тематики вопросов к президенту со стороны команды Мюллера. У Трампа, в частности, хотят, чтобы вопросы касались только решения президента относительно увольнения бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет газета.

При этом отмечается, что Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. "Он (спецпрокурор Мюллер – прим. ред.) имеет право так сделать", - отмечает издание.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер возглавляет расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы США.