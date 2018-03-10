Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах

Губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит новые правила на ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем работать над продвижением закона вперед, убеждая каждый штат следовать примеру Флориды", - сказал Скотт.

На подписании закона присутствовали родственники погибших во время стрельбы в школе Флориды. Согласно документу, минимальный возраст для приобретения винтовок повышается с 18 до 21 года, увеличение срока проверки желающего приобрести огнестрел, и разрешение скрытого ношения оружия некоторым сотрудникам школ.

Для таких учителей будут проводиться тренинги. При этом школы могут отказаться от введенной инициативы. Также закон позволяет увеличивать численность охраны в образовательных учреждениях.

По данным Reuters, в этот же день Национальная стрелковая Ассоциация подала в суд на власти Флориды за введенные возрастные ограничения при покупке огнестрельного оружия.