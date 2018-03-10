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Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах

Подозреваемый в стрельбе в школе Флориды
08:04 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Во Флориде ввели новые правила на ношение оружия, возраст для приобретения винтовок увеличили с 18 до 21 года.

Губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит новые правила на ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем работать над продвижением закона вперед, убеждая каждый штат следовать примеру Флориды", - сказал Скотт.

На подписании закона присутствовали родственники погибших во время стрельбы в школе Флориды. Согласно документу, минимальный возраст для приобретения винтовок повышается с 18 до 21 года, увеличение срока проверки желающего приобрести огнестрел, и разрешение скрытого ношения оружия некоторым сотрудникам школ.

Стрельба в школе Флориды: появились новые подробности

Для таких учителей будут проводиться тренинги. При этом школы могут отказаться от введенной инициативы. Также закон позволяет увеличивать численность охраны в образовательных учреждениях.

По данным Reuters, в этот же день Национальная стрелковая Ассоциация подала в суд на власти Флориды за введенные возрастные ограничения при покупке огнестрельного оружия.

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Новости мира, Погибшие, Приобретение оружия, Стрельба в школе Флориды, Увеличение оружия.
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