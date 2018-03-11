Военный парад Трампа обойдется без танков

Как заявили в Пентагоне в пятницу, 9 марта, парад состоится не 4 июля, в День независимости США, а 11 ноября, в День ветеранов. Кроме того, по улицам Вашингтона - от Белого дома до Капитолия - не разрешат проезд танков, чтобы не наносить вред уличному покрытию, отмечает агентство dpa. Вместо этого в параде примет участие военная техника на колесах и боевые самолеты, сообщает DW.

Согласно заявлению Пентагона, основной акцент во время парада будет сделан "на ветеранах в истории армии США" от 1812 года до современности. Событие этого года совпадет со 100-летием окончания Первой мировой войны. Ранее сообщалось, что стоимость военного парада составит от 10 до 30 миллионов долларов.

Точная цена зависит от длительности и технической оснащенности парада. Напомним, недавно стало известно, что президент США поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне.

СМИ пишут о том, что на Трампа произвел впечатление военный парад по случаю Дня взятия Бастилии в Париже, где он присутствовал 14 июля 2017 года. После этого Трамп выразил желание провести военный парад в США. Предыдущий крупный военный парад проходил в Вашингтоне более 25 лет назад.