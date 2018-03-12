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Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина

Пентагон
00:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Новые военные разработки РФ не смогут изменить стратегического баланса, убежден министр обороны США.

Соединенные штаты Америки не считают необходимым менять стратегию сдерживания после заявлений президента РФ Владимира Путина о создании в России нового поколения высокотехнологичного вооружения.

Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в комментарии журналистам в воскресенье, сообщает «Голос Америки».

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Как известно 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, которые способны обходить систему ПРО. Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.

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"Я просмотрел клипы, которые показал Путин..., и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, и каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - сказал министр обороны США.

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"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - добавил он. Одна из технологий, продемонстрированных Путиным, - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Мэттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет. "Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не меняет стратегического баланса", - сказал Маттис.

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Как сообщалось ранее, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Президент РФ представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США. Также он заявил, что, кроме МБР "Сармат", в конце 2017 года состоялся успешный запуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Вместе с тем Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.

 

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Новости мира, Владимир Путин, Вооружение, Джеймс Мэттис, Новости США, Оружие, Пентагон, США.
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