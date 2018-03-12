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В Нью-Йорке упал в воду вертолет с людьми на борту
03:16 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter
Новости мира: Точное количество пассажиров на данный момент не сообщается.
В воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту.
Точное количество пассажиров в данный момент не сообщается, передает Новое время со ссылкой на Sky News.
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На месте крушения вертолета работают спасатели и водолазы.
Напомним, 11 марта на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.
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