В Нью-Йорке упал в воду вертолет с людьми на борту

В воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту.

Точное количество пассажиров в данный момент не сообщается, передает Новое время со ссылкой на Sky News.

На месте крушения вертолета работают спасатели и водолазы.

Напомним, 11 марта на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.