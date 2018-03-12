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В Нью-Йорке упал в воду вертолет с людьми на борту

Спасательная операция на месте крушения вертолета
03:16 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Точное количество пассажиров на данный момент не сообщается.

В воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту.

Точное количество пассажиров в данный момент не сообщается, передает Новое время со ссылкой на Sky News.

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На месте крушения вертолета работают спасатели и водолазы.

Напомним, 11 марта на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

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Все по теме:

Новости мира, Авиакрушение, Вертолет, Ист-Ривер, Новости США, Нью-Йорк, США.
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