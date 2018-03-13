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Директором ЦРУ впервые станет женщина

ЦРУ
15:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Центрального разведывательного управления Джину Хэспел.

Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщал президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

Д.Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Д.Трамп.

"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Дж.Хаспел "Вашингтон пост".

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Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.

Дж.Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Д.Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

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Новости мира, Джин Хэспел, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, ЦРУ.
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