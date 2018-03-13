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Трамп объяснил, почему отстранил от работы Тиллерсона

Дональд Трамп
17:31 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в прямом эфире на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.

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"Я работаю с Майком Помпео сейчас в течение определенного времени", - сказал Трамп и добавил, что он имеет блестящий ум и колоссальную энергию.

"Мы всегда имеем одинаковые позиции. Отношения были очень хорошие, и это то, что мне нужно от государственного секретаря. Я желаю Рексу Тиллерсону самого лучшего", - заявил Трамп.

"Я думаю, что Майк Помпео будет действительно замечательным государственным секретарем. Я имею полное доверие к нему", - сказал Трамп и отметил, что высоко ценит преданность Тиллерсона работе.

При этом президент США сообщил, что обсуждал с Тиллерсоном его отставку. "Рекс и я обсуждали это в течение долгого времени. Мы ладили на самом деле довольно хорошо, но мы имели разногласия. Когда вы посмотрите на соглашение по Ирану, я думаю, что он ужасное. Я считаю, что он думал, что оно было хорошее. Я хотел либо разорвать его, либо сделать что-то, он думал несколько иначе", - пояснил Трамп. "Поэтому мы действительно не думаем одинаково. С Майком Помпео у нас очень схожий процесс мышления", - сказал Трамп и добавил, что его способ мышления отличается от того, который у Тиллерсона.

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Новости мира, Внешняя политика США, Государственный секретарь США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Рекс Тиллерсон, США.
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