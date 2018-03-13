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Белый дом о причастности России к отравлению Скрипаля

Полиция Лондона на месте отравления Скрипаля
22:52 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили во вторник в пресс-службе Белого дома.

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"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

Кроме того, в заявлении приводятся слова Д.Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.

Накануне Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

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Новости мира, Белый дом, Дело Скрипаля, Дональд Трамп, Отравление Скрипаля, РФ, Сергей Скрипаль, США.
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