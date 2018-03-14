Демократы призвали Трампа внести РФ в список стран-спонсоров терроризма

США следует рассмотреть вопрос о включении России в список государств-спонсоров терроризма, а также о введении санкций по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил член комитета по иностранным делам сената, демократ Роберт Менендес.

"Администрация Д.Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация также должна рассмотреть вопрос о том, должно ли решение о включении в список распространяться на Россию", - заявил сенатор.

Он призвал "администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и американских друзей по всему миру".

"Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции. В соответствии с законом, председатель и руководство комитета по иностранным делам сената могут запустить процесс определения (того, использовало ли другое государство химоружие), и я рассчитываю быстро продвинуться вперед по этому вопросу", - заявил также демократ.