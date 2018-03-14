Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма
Новости: Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости: "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров
Новости: Скандал в мире науки: крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов" Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
X

Демократы призвали Трампа внести РФ в список стран-спонсоров терроризма

Роберт Менендес
04:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Американский сенатор Роберт Менендес увидел в "деле Скрипаля" повод для внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма.

США следует рассмотреть вопрос о включении России в список государств-спонсоров терроризма, а также о введении санкций по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил член комитета по иностранным делам сената, демократ Роберт Менендес.

Трамп объяснил, почему отстранил от работы Тиллерсона

"Администрация Д.Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация также должна рассмотреть вопрос о том, должно ли решение о включении в список распространяться на Россию", - заявил сенатор.

Он призвал "администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и американских друзей по всему миру".

Программа пыток: стало известно прошлое нового директора ЦРУ

"Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции. В соответствии с законом, председатель и руководство комитета по иностранным делам сената могут запустить процесс определения (того, использовало ли другое государство химоружие), и я рассчитываю быстро продвинуться вперед по этому вопросу", - заявил также демократ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дело Скрипаля, Дональд Трамп, Новости США, Роберт Менендес, Россия, Сергей Скрипаль, США, Терроризм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Маск опасается "восстания машин" Тиллерсон ушел в отставку В США взорвали 28-этажный небоскреб: впечатляющее видео

Последние новости

Смех до слез: беспощадный гламур от настоящих "светских львиц" На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер Канадские психологи определили "самый сексуальный" тип человека
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
02 Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
03 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
04 Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
05 Бесплатный автобус из Киева в Бровары прекратил работу в первый же день
Новости сегодня
05:04 Аваков вспомнил о принятых решениях во время интервенции РФ в Крыму
04:37 Снимки вечно молодых мам, доказавших, что возраст – это просто цифра (Фото)
04:05 В Киеве на проспекте Палладина обустроят велосипедные дорожки
03:48 Важно знать: продукты, вызывающие камни в почках
02:48 "Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи
Новости: Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео) Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Добавить комментарий
0