Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Министр обороны США Джеймс Мэттис находится 13 марта в Афганистане с визитом, который заранее не был объявлен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Целью его пребывания в Кабуле является анализ итогов боевых действий и оценка перспектив привлечения некоторых представителей движения «Талибан» к мирным переговорам с афганским правительством", - говорится в сообщении.

Неожиданный визит происходит в то время, когда Соединенные Штаты вводят новые ресурсы в более чем 16-летнюю войну. Перед тем, как приземлиться в столице Афганистана, Маттис заявил журналистам, что Соединенные Штаты фиксируют признаки интереса «малых групп» талибов к возможности переговоров о прекращении насилия.

Напомним: 28 февраля президент Афганистана Ашраф Гани предложил разрешить талибам превратиться в политическую партию и заявил, что будет работать над тем, чтобы устранить санкции против группировки и предложить другие стимулы, если движение «Талибан» присоединится к мирным переговорам.

Сам же «Талибан» пока далек от прямых переговоров с поддерживаемым Западом правительством, который, по мнению талибов, является незаконным.