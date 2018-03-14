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Тиллерсон в прощальной речи напомнил об угрозе со стороны РФ

Рекс Тиллерсон
06:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: Тиллерсон подчеркнул, что Россия "должна тщательно взвесить", соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира.

Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил об опасном поведении России.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на BBC.

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"Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал Тиллерсон.

"Если Россия продолжит свою нынешнею политику, очевидно, что это приведет к большой изоляции. А это не отвечает ничьим интересам".

Тиллерсон также уверен, что проделана хорошая работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерных перспектив КНДР.

Программа пыток: стало известно прошлое нового директора ЦРУ

Вчера президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Одной из причин Трамп назвал разногласия в отношении Ирана. Однако стоит отметить, что незадолго до решения Трампа об отставке Тиллерсона госсекретарь заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "явно исходит из России", в то время как в Белом доме проигнорировали причастность России к покушению на Скрипаля.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря США с февраля 2017 года. Официально он уйдет в отставку 31 марта. До назначения Помпео исполнять обязанности госсекретаря будет заместитель Джон Салливан.

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Новости мира, Госдеп, Дональд Трамп, Майк Помпео, Новости США, Рекс Тиллерсон, США, ЦРУ.
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