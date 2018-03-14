В США готовят ряд ограничений для жителей Китая

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на широкий спектр продукции и услуг технологического и коммуникационного секторов из КНР, а также визовые ограничения для граждан этой страны.

Об этом сообщил во вторник центральный американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Белом доме.

"Администрация президента Трампа рассматривает целый пакет мер, в том числе неограниченные тарифы, инвестиционные преграды, а также возможные визовые ограничения для китайских граждан", - отмечается в публикации.

Новый пакет мер был разработан после проведения расследования касательно Китая офисом торгового представителя США. Оно имело целью определить, была ли практика Китая "неразумной или дискриминационной", а также ограничила ли она каким-то образом американскую торговлю.

Тем временем, агентство Reuters обнародовало дополнительную информацию о рестрикциях, которые готовятся в администрации против Китая.

В частности, речь идет о возможности введения тарифов на продукцию и услуги технологического и телекоммуникационного секторов, охватывающих долю на рынке около $60 млрд. При этом отмечается, что в этот перечень могут попасть и другие секторы китайского производства.

Другое влиятельное американское издание, Politico, сообщило ранее, что президент Трамп отклонил предложения о введении дополнительных тарифов на китайскую продукцию в совокупной стоимости $30 млрд. Вместо этого он требовал более мощной реакции США на действия Китая в торговой сфере.

Китай имеет положительное сальдо торгового баланса с США на $375 млрд, уточняется в публикации.