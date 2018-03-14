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"Мы не будем молчать": США охватили массовые протесты детей

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В США прошла национальная забастовка школьников
21:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США охватили массовые демонстрации школьников против оружия.

Тысячи учащихся старших школ Соединенных Штатов вышли в среду на акцию против свободной продажи оружия в стране, а также памяти 17-ти погибших людей во время массовой стрельбы в прошлом месяце в одной из школ Флориды.

Акция охватила большую часть территории Соединенных Штатов.

В частности, в Вашингтоне более двух тысяч старшеклассников вышли под Белый дом, где 17-минутным молчанием почтили память 17-ти погибших в перестрелке в старшей школе Паркленда.

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Сначала протестующие скандировали лозунги против свободного оборота оружия в стране, что приводит к невинным жертвам, в том числе среди детей. Ровно о 10 утра ученики провели "молчаливую" акцию, сидя на земле спиной к резиденции американского президента.

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Школьные протесты в среду прошли во многих городах Соединенных Штатов. Дети выходили на улицы, а также собирались внутри помещений, чтобы продемонстрировать свою позицию против беспрепятственной продажи оружия в США. В штате Индиана ученики одной из школ сформировали сердце на футбольном поле. В северных штатах, таких как Мейн, Массачусетс, несмотря на зимний циклон, снег и морозы, дети прошли по улицам с обращением к Национальной стрелковой организации усилить контроль над продажей оружия.

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Новости мира, Белый дом, Массовые протесты, Оружие, США, Школьники.
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