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Высокопоставленные чиновники Госдепа уходят в отставку вместе с Тиллерсоном

Госдеп США
00:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона повлечет за собой увольнение высокопоставленных лиц в аппарате Государственного департамента Соединенных Штатов.

Двое высокопоставленных помощников Рекса Тиллерсона вместе с ним покинут Государственный департамент до конца месяца.

Об этом сообщило влиятельное американское издание Politico со ссылкой на официальные источники в администрации.

Речь идет о руководителе аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин, а также ее заместителя Кристин Цикконе, которые отвечали за реорганизацию Государственного департамента США. Они подали в отставку во вторник, и госсекретарь "с сожалением" принял ее, поблагодарив коллег за службу, пишет издание.

Обе помощницы госсекретаря официально завершат выполнение своих обязанностей 31 марта, чтобы к этому периоду помочь Рексу Тиллерсону с передачей полномочий, говорится в публикации.

Ранее сообщалось также об увольнении заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстайна.

Напомним: кадровые перемещения в руководстве Государственного департамента США связаны с объявленным накануне президентом Трампом решением о завершении карьеры Тиллерсона на посту государственного секретаря. Кандидат на эту должность уже известен – это нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.

Информация о намерении Дональда Трампа прекратить полномочия Рекса Тиллерсона появлялась в СМИ периодически на протяжении последних нескольких месяцев. Сам президент отрицал это, называя истоки в СМИ "фейковыми новостями". Причем уже тогда было известно, что преемником Тиллерсона Трамп хочет назначить более лояльного Майка Помпео.

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Новости мира, Госдеп, Отставка Рекса Тиллерсона, Рекс Тиллерсон, США.
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