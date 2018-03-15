Манафорту грозит пожизненное заключение
Новости мира: Пол Манафорт получит тюремный срок в 305 лет, если его признают виновным по всем обвинениям на суде в Виргинии 10 июля.
Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, а может даже и больше.
Об этом сообщил федеральный судья, передает CNN.
"Учитывая характер обвинений против подсудимого и очевидный вес доказательств против него, Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме", - сказал федеральный судья окружного суда Вирджинии.
Судья опасается, что у Манафорта остаются финансовые ресурсы и международные связи, которые помогут избежать суда и остаться на свободе.
Суд в Вашингтоне состоится 17 сентября.
Напомним: Манафорт обвиняется в заговоре против США, отмывании денег и действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента. Он имеет многочисленные связи с Россией, поэтому является центральной фигурой в расследовании сговора между командой Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года.
Он также был советником бывшего экс-Украины Виктора Януковича и, согласно обвинительному заключению, действовал как агент иностранных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича.