Манафорту грозит пожизненное заключение

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, а может даже и больше.

Об этом сообщил федеральный судья, передает CNN.

"Учитывая характер обвинений против подсудимого и очевидный вес доказательств против него, Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме", - сказал федеральный судья окружного суда Вирджинии.

Судья опасается, что у Манафорта остаются финансовые ресурсы и международные связи, которые помогут избежать суда и остаться на свободе.

Суд в Вашингтоне состоится 17 сентября.

Напомним: Манафорт обвиняется в заговоре против США, отмывании денег и действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента. Он имеет многочисленные связи с Россией, поэтому является центральной фигурой в расследовании сговора между командой Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года.

Он также был советником бывшего экс-Украины Виктора Януковича и, согласно обвинительному заключению, действовал как агент иностранных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича.