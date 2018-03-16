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Госдеп: США не прекратят критиковать Россию за ее деяния

Хизер Нойерт
01:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: Соединенные штаты осуждают действия Российской Федерации.

Россия несет ответственность за "ужасные вещи", и США не прекратят критиковать ее в этих вопросах, заявила в четверг представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Мы не постесняемся критиковать Россию в тех сферах, в которых она несет ответственность, а она несет ответственность за некоторые ужасные вещи", - заявила она на брифинге.

"Эта администрация единодушна в том, что касается ответственности, которая лежит на России", - добавила Х.Нойерт, отвечая на вопрос о взгляде США на роль РФ в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Ранее в четверг лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ осудили нападение на С.Скрипаля и выразили мнение, что именно РФ несет ответственность за этот инцидент.

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Новости мира, Госдеп США, Россия, США, Хизер Нойэрт.
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