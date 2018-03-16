Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса подтвердили, что расстаются после 12-ти лет совместной жизни.

Об этом сообщил в четверг центральный американский телеканал CNN.

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. Мы всегда будем относиться с огромным уважением друг к другу и до наших семей. Мы имеем пятерых прекрасных детей, и они будут оставаться нашим главным приоритетом", - цитирует телеканал совместное заявление супружеской пары, обнародованную в четверг.

Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса также попросили у журналистов приватности в этот период времени.

Ранее в четверг издание New York Times и New York Daily News сообщили, что невестка Трампа подала заявление на развод с мужем в суд в Манхэттене.

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу, адресовав всех желающих задать вопросы в Trump Organization, которой руководят сыновья президента.

Ванесса Трамп нечасто появляется на камеры, впрочем месяц назад она стала главным объектом американских новостей, когда открыла конверт с неизвестным веществом и оскорбительным письмом, адресованным Дональду Трампу-младшему.

После этого она была госпитализирована. В результате инцидента в больницу были отправлены также трое людей, которые находились в этот момент в доме.