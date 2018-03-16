Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ
Новости: ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины
Новости: "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
Новости: Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии
X

Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака

Дональд и Ванесса Трамп
08:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Старший сын президента США Дональд Трамп – младший и его жена Ваннеса 15 марта сообщили о разводе.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса подтвердили, что расстаются после 12-ти лет совместной жизни.

Об этом сообщил в четверг центральный американский телеканал CNN.

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. Мы всегда будем относиться с огромным уважением друг к другу и до наших семей. Мы имеем пятерых прекрасных детей, и они будут оставаться нашим главным приоритетом", - цитирует телеканал совместное заявление супружеской пары, обнародованную в четверг.

Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса также попросили у журналистов приватности в этот период времени.

Ранее в четверг издание New York Times и New York Daily News сообщили, что невестка Трампа подала заявление на развод с мужем в суд в Манхэттене.

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу, адресовав всех желающих задать вопросы в Trump Organization, которой руководят сыновья президента.

Ванесса Трамп нечасто появляется на камеры, впрочем месяц назад она стала главным объектом американских новостей, когда открыла конверт с неизвестным веществом и оскорбительным письмом, адресованным Дональду Трампу-младшему.

После этого она была госпитализирована. В результате инцидента в больницу были отправлены также трое людей, которые находились в этот момент в доме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ванесса Трамп, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Высокопоставленные чиновники Госдепа уходят в отставку вместе с Тиллерсоном "Мы не будем молчать": США охватили массовые протесты детей В США более 80 авто влетело в ДТП из-за снега

Последние новости

Дочь Оли Фреймут мечтает попасть в популярный сериал "Школа" Больше смейтесь: забавные ситуации, которые развеселят вас Сирийские организации призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России
Сегодня читают
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
03 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
04 Загранпаспорта нардепов могут блокировать
05 Стало известно о смертельной опасности сахара
Новости сегодня
09:22 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы 1/4 финала: где и когда смотреть 16 марта
09:16 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
09:14 Курс валют на 16 марта от НБУ: доллар и евро продолжают дорожать
09:13 Смех до слез: уморительные картинки для хорошего настроения
09:08 Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом
Добавить комментарий
0