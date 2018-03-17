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Минюст США отправил в отставку замдиректора ФБР Маккейба

Эндрю Маккейб
07:55 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Маккейб в ответ заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора Мюллера.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касающихся президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times.

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“Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента”, — говорится в распространенном в пятницу заявлении Сешнс.

В свою очередь Маккейб немедленно заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны американского лидера Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора, в котором 45-й президент США является потенциальным свидетелем.

В заявлении, опубликованном адвокатами Эндрю Маккейба, экс-заместитель директора ФБР сообщил, что его увольнение было частью “продолжающейся войны господина Трампа с FBI” и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Напомним, согласно сообщению The Washington Post, адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связей президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на его общение со следствием.

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Новости мира, Джефф Сешнс, Минюст США, Новости США, Отставка, США, ФБР, Эндрю Маккейб.
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