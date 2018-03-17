Минюст США отправил в отставку замдиректора ФБР Маккейба

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касающихся президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times.

“Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента”, — говорится в распространенном в пятницу заявлении Сешнс.

В свою очередь Маккейб немедленно заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны американского лидера Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора, в котором 45-й президент США является потенциальным свидетелем.

В заявлении, опубликованном адвокатами Эндрю Маккейба, экс-заместитель директора ФБР сообщил, что его увольнение было частью “продолжающейся войны господина Трампа с FBI” и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Напомним, согласно сообщению The Washington Post, адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связей президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на его общение со следствием.