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США и Тайвань намерены восстановить официальные контакты

Дональд Трамп
09:50 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп подписал закон о восстановлении официальных контактов между американскими властями и администрацией Тайваня.

45-й президент США Дональд Трамп 16 марта подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет восстановить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту документа, официальным лицам США "всех уровней" теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать Вашингтоне "на взаимных условиях". Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, Министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

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Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя, упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершать поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

Напомним, официальные власти КНР после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя (столица Республики Китай на острове Тайвань) публично предупредили тайваньскую сторону о "неприятностях", если они и дальше будут полагаться на иностранную поддержку. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что этот закон "серьезно нарушает принцип одного Китая и трех китайско-американских консенсусов".

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Новости мира, Восстановление контактов, Дональд Трамп, Закон, США, Тайвань.
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