США и Тайвань намерены восстановить официальные контакты

45-й президент США Дональд Трамп 16 марта подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет восстановить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту документа, официальным лицам США "всех уровней" теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать Вашингтоне "на взаимных условиях". Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, Министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя, упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершать поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

Напомним, официальные власти КНР после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя (столица Республики Китай на острове Тайвань) публично предупредили тайваньскую сторону о "неприятностях", если они и дальше будут полагаться на иностранную поддержку. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что этот закон "серьезно нарушает принцип одного Китая и трех китайско-американских консенсусов".