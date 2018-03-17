Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает Deutsche Welle, соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, "Северный поток-2" сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.

Кроме того, американские законотворцы обеспокоены тем, что появление этого проекта нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - также говорится в письме.