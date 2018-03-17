Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет
Новости: Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок" Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"
Новости: Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу
Новости: Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика
X

Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2

Дональд Трамп
21:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В сенате США призывают Дональда Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает Deutsche Welle, соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, "Северный поток-2" сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.

Кроме того, американские законотворцы обеспокоены тем, что появление этого проекта нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - также говорится в письме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, РФ, Северный поток-2, Сенаторы США, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Падение вертолета США в Ираке: все военные погибли Количество жертв падения моста во Флориде возросло Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака

Последние новости

Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео) Эти фрукты помогут вам легко похудеть Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото)
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
04 В Украине объявлено о завершении АТО
05 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
Новости сегодня
22:00 Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ
21:59 Сладкий источник витаминов: полезные свойства липового меда
21:47 В Ужгороде отпраздновали годовщину независимости Карпатской Украины
21:42 "Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
21:28 Хэмилтон: Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной
Добавить комментарий
0