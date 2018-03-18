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Флот США принял на вооружение новую атомную подводную лодку

Флот США принял на вооружение новую атомную подводную лодку
15:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Субмарина может выполнять задания как в прибрежной, так и в глубоководной океанской среде.

Военно-морские силы США в субботу, 17 марта, приняли на вооружение новую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia.

Об этом сообщает "Новое время".

"Подводная лодка Colorado пройдет тысячи километров, чтобы защитить нашу нацию и наши интересы по всему миру. Мы не можем представить все миссии, которые она совершит, и все места, которые она посетит, но мы знаем, что ее незаметность, прочность, боевая мощь и скорость обеспечат контроль под водой нашему флоту", - заявил на презентации адмирал Дж. Франклин Колдуэлл-младший.

Как отмечается, водоизмещение USS Colorado составляет 7,8 тыс. тонн, длина - около 115 м, ширина - более 10 м. Под водой лодка способна развивать скорость до 46 км/ч. 

USS Colorado может выполнять несколько миссий: противолодочной обороны, противокорабельной обороны, доставки сил специальных операций, ударных боевых действий, нерегулярных боевых действий, разведки, наблюдения и зондирования и минной войны.

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Новости мира, USS Colorado, Virginia, Военно-морские силы США, Подводная лотка, США.
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