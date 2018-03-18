Трамп обвинил экс-директора ФБР во лжи

Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на своей твиттер-странице в субботу, после просмотра телепрограммы на канале Fox News.

"Вау! Посмотрите, Коми солгал под присягой сенатору G (республиканцу Чаку Грессли - ред.), когда его спросили: "были ли вы когда-нибудь анонимным источником ... или знали кого-то другого, кто был анонимным источником?" Он сказал категорически: "Никогда, нет". Он солгал, как четко показали "Фокс и друзья" (передача на телеканале Fox News - ред.) ", - написал Трамп.

Как сообщалось, вечером в пятницу генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил об уволнении заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, который вместе с Джеймсом Коми проводил расследование относительно связей кампании Трампа с россиянами. Причем Маккейб сам подал в отставку из-за давления на него со стороны Белого дома, которая формально должна была начаться в день его 50-летия, в воскресенье. Однако он был официально уволен за полтора дня до выхода на пенсию.

Генпрокурор, который одновременно возглавляет Министерство юстиции и которому подчинено ФБР, объяснил свое решение тем, что Маккейб вроде бы допускал утечки секретной информации в СМИ относительно вмешательства россиян в президентскую кампанию в США.

Сам Маккейб опровергает эти обвинения и заявляет, что таким образом администрация Трампа пытается дискредитировать расследование по России, а также непосредственно ФБР для того, чтобы отвести угрозу от своего президентства.