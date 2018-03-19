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В американском Остине произошел взрыв: полиция разыскивает организаторов
07:38 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости мира: Полиция Остина заявила, что награда за информацию об организаторах взрывов возросла до 115 тыс. долларов.
В городе Остин в США произошел взрыв, сообщает телеканал Fox News.
В результате происшествия пострадали два человека. Также сообщалось о втором взрыве неподалеку от первого, однако данные о нем официально не подтверждались.
Ранее сообщалось, что в Остине за сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. В настоящий момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.
Полиция Остина заявила, что награда за информацию об организаторах взрывов возросла до 115 тыс. долларов.
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