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В американском Остине произошел взрыв: полиция разыскивает организаторов

Полиция Остина
07:38 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Полиция Остина заявила, что награда за информацию об организаторах взрывов возросла до 115 тыс. долларов.

В городе Остин в США произошел взрыв, сообщает телеканал Fox News.

В результате происшествия пострадали два человека. Также сообщалось о втором взрыве неподалеку от первого, однако данные о нем официально не подтверждались.

Ранее сообщалось, что в Остине за сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. В настоящий момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.

Полиция Остина заявила, что награда за информацию об организаторах взрывов возросла до 115 тыс. долларов.

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Новости мира, Взрыв, Взрыв в Остине, Остин, Полиция Остина, США.
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