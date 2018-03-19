Во время выступления Cirque du Soleil на глазах у зрителей упал акробат (Видео)

Во время представления знаменитого Сирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампе, Флорида, США, погиб цирковой артист Ян Арно. Об этом сообщает Reuters. 38-летний акробат упал во время выступления шоу VOLTA. Он скончался от полученных травм в больнице. Арно участвовал в шоу Сирк дю Солей в течение 15 лет и считался одним из самых опытных артистов компании. Это третий несчастный случай с летальным исходом в 34-летней истории цирка.