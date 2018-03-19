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В США столкнулись два поезда: эвакуируют целые кварталы

Авария в Кентукки
20:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: По меньшей мере четыре человека пострадали при столкновении двух поездов в американском штате Кентукки.

Столкновение двух товарных поездов в штате Кентукки (США) в ночь на понедельник по местному времени повлекла ранения четырех человек, а также пожара и немедленную локальную эвакуацию местных жителей.

Об этом сообщило центральное американское издание USA Today со ссылкой на заявление местных властей.

"Два товарных поезда столкнулись и сошли с рельсов около полуночи, что привело к ранению четырех человек и пожару, который принудил жителей близлежащих районов к эвакуации", - отмечается в публикации.

Во время инцидента, который произошел недалеко от города Легсингтон, пострадали четыре человека, однако детальной информации о характере ранений не сообщалось.

Как сообщили СМИ представители спасательных служб, местные жители были эвакуированы из соображений превентивной безопасности. С этой целью в район, где произошла авария, были отправлены автобусы, которые вывезли людей в близлежащие школы. Было задействовано даже местное отделение организации Красного Креста, которое обеспечило питание для эвакуированных.

При этом не уточняется, произошла ли утечка опасных веществ на месте инцидента, в том числе топлива из локомотивов, однако замечается, что людям разрешили вернуться домой, когда все риски были локализованы.

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Новости мира, Кентукки, Легсингтон, Столкновение поездов, США.
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