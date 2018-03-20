Трамп не поздравил Путина с победой на выборах в РФ

Президент США Дональд Трамп пока не поздравил президента России Владимира Путина с его переизбранием, телефонные переговоры между двумя лидерами также не запланированы.

Об этом заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщил CNN.

«Мы не удивлены результатом»,- отметил Гидли в ответ на вопрос журналистов, считает ли администрация, что российские выборы были "свободными и справедливыми".

Таким образом он объяснил позицию Белого дома относительно проведенных голосований в России. При этом официальный представитель администрации дал понять, что пока также не оговорено, когда может произойти контакт по телефону между двумя президентами.

Он также отметил, что администрация Трампа «будет работать над развитием отношений, которые Соединенные Штаты сейчас имеют с Россией». В то же время он добавил, что Вашингтон продолжит «повышать цену» для России, если та будет угрожать интересам США.