Трамп не поздравил Путина с победой на выборах в РФ
Новости мира: Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина и не планирует телефонного разговора с ним.
Президент США Дональд Трамп пока не поздравил президента России Владимира Путина с его переизбранием, телефонные переговоры между двумя лидерами также не запланированы.
Об этом заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщил CNN.
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«Мы не удивлены результатом»,- отметил Гидли в ответ на вопрос журналистов, считает ли администрация, что российские выборы были "свободными и справедливыми".
Таким образом он объяснил позицию Белого дома относительно проведенных голосований в России. При этом официальный представитель администрации дал понять, что пока также не оговорено, когда может произойти контакт по телефону между двумя президентами.
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Он также отметил, что администрация Трампа «будет работать над развитием отношений, которые Соединенные Штаты сейчас имеют с Россией». В то же время он добавил, что Вашингтон продолжит «повышать цену» для России, если та будет угрожать интересам США.