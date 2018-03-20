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Трамп не поздравил Путина с победой на выборах в РФ

Дональд Трамп
05:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина и не планирует телефонного разговора с ним.

Президент США Дональд Трамп пока не поздравил президента России Владимира Путина с его переизбранием, телефонные переговоры между двумя лидерами также не запланированы.

Об этом заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщил CNN.

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«Мы не удивлены результатом»,- отметил Гидли в ответ на вопрос журналистов, считает ли администрация, что российские выборы были "свободными и справедливыми".

Таким образом он объяснил позицию Белого дома относительно проведенных голосований в России. При этом официальный представитель администрации дал понять, что пока также не оговорено, когда может произойти контакт по телефону между двумя президентами.

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Он также отметил, что администрация Трампа «будет работать над развитием отношений, которые Соединенные Штаты сейчас имеют с Россией». В то же время он добавил, что Вашингтон продолжит «повышать цену» для России, если та будет угрожать интересам США.

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Новости мира, Владимир Путин, Выборы в РФ, Выборы президента РФ, Дональд Трамп, Новости США, Россия, США.
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