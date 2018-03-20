Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов
Новости: В ГПУ сообщили о результатах обысков в офисах "Новой почты" В ГПУ сообщили о результатах обысков в офисах "Новой почты"
Новости: Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера
Новости: В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет
X

Палестинский лидер Аббас оскорбил американского посла

Махмуд Аббас
03:59 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: США считают “абсолютно неуместным” оскорбление палестинским лидером Махмудом Аббасом американского посла в Израиле Дэвида Фридмана.

Палестинский лидер Махмуд Аббас обрушился с критикой на политику США в регионе и оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. В свою очередь cпецпредставитель американской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт назвал “совершенно неуместным” оскорбление палестинским лидером посла США.

Об этом сообщает издание Al-Quds.

Постпред США при ООН: Я не заткнусь
Постпред США при ООН: Я не заткнусьЧитать полностью

Выступая на открытии заседания исполнительных комитетов Организации освобождения Палестины и центрального движения ФАТХ в городе Рамалла, он раскритиковал решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и считать легитимной поселенческую деятельность Израиля.

“Об этом говорил не один американский представитель и среди первых был этот ... Дэвид .... Фридман, сын собаки, сам он поселенец, и семья его из поселенцев, а он еще и посол США здесь, в Тель-Авиве , - сказал он. — Что от него ожидать?”

Палестинец убил двух израильских военных на Западном берегу Иордана
Палестинец убил двух израильских военных на Западном берегу ИорданаЧитать полностью

В свою очередь, Соединенные Штаты считают “абсолютно неуместным” оскорбление палестинским лидером Махмудом Аббасом американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении cпецпредставника американской администрации на международных переговорах Джейсона Гринблатт.

“Пришло время президенту Аббасу выбирать между одержимой ненавистью риторикой и конкретными и практическими усилиями по повышению качества жизни своего народа и направление его к миру и процветанию. Несмотря на его абсолютно неуместные оскорбления в адрес членов администрации президента США Дональда Трампа, мы поддерживаем палестинский народ и преданны преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования палестинцев и израильтян”, — говорится в документе.

Гринблатт подчеркнул, что Вашингтон “завершает разработку плана по достижению ближневосточного мира” и будет “продвигать его при благоприятном стечении обстоятельств”.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувство безысходности у палестинцев. Такое мнение высказал на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве докладе спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Джейсон Гринблатт, Дэвид Фридман, Иерусалим, Израиль, Махмуд Аббас, Новости Израиля, Новости Палестины, Новости США, Палестина, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп увеличит меру наказания наркоторговцам Трамп обвинил экс-директора ФБР во лжи Флот США принял на вооружение новую атомную подводную лодку

Последние новости

Курьезные снимки, которые дают понять, как выглядит настоящая "черная зависть" Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины Жемчужины Индии: истинная красота обыкновенных восточных женщин (Фото)
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
03 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
04 Хачериди: Я отдал "Динамо" все свои силы
05 "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости сегодня
03:30 Как быстро научиться понимать собаку, наблюдая за ее хвостом (Видео)
03:27 Смертоносное ДТП в Нидерландах: автобус столкнулся с грузовиком
02:26 В США официально запрещены операции с венесуэльской криптовалютой
02:15 Виагра предотвратила рак кишечника у мышей: что это означает для медицины
01:57 Убойные гифки о женщинах, знающих толк в развлечениях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски
Добавить комментарий
0