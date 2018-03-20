Трамп предложил казнить наркодилеров

Президент США Дональд Трамп подготовил план по борьбе с кризисом наркотической зависимости, в котором, в частности, предлагается применять смертную казнь для наркоторговцев.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на Reuters.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал директор Совета по внутренней политике Трампа Эндрю Бремберг.

Трамп изложит свои предложения в рамках мероприятия в Нью-Гэмпшире, который "сильно пострадало от такой зависимости".

План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.

В Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

Как отмечается, Конгресс может ужесточить законы о наказании за торговлю наркотиками.