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Брата стрелка из Флориды задержали за проникновение на территорию школы

Захария Круз на заседании суда по делу его брата-стрелка из Флориды
08:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Полиция Флориды задержала брата Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе Паркленда, за незаконное проникновение на территорию школы.

Полиция Флориды задержала брата Николаса Круза, который 14 февраля 2018 застрелил 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида), за незаконное проникновение на территорию школы. Об этом сообщает ABC News.

“18-летний Захария Круз сказал полицейским, что отправился в школу, чтобы „подумать о школьной стрельбе, окунуться в неё“. По данным полиции, молодой человек проехал по школьной территории на скейтборде и прошел все закрытые двери и ворота”, — говорится в сообщении.

В школе Флориды произошла стрельба: есть раненые

Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

8 марта жюри присяжных в среду признало достаточными имеющиеся в прокуратуру материалы для предъявления обвинений в умышленном убийстве 17 человек Николасу Крузу.

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Новости мира, Парклэнд, Стрельба, Стрельба в Флориде, США, Флорида.
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